La BCC Generazione Vincente Vasto Basket cade in casa dell'Airino Termoli e non riesce a dare continuità al successo ottenuto in trasferta a Sulmona. I biancorossi sono riusciti a restare in partita per quasi tre quarti, chiudendo sul 14-14 il primo e riuscendo ad andare negli spogliatoi avanti di uno. Nel terzo parziale la squadra di coach Di Lembo è riuscita a conquistare quel break che poi si è rivelato decisivo per la vittoria finale, 78-70 per i i termolesi.

La squadra di coach Cardillo resta così ferma a quota 12 punti nella classifica del campionato di serie C silver. Domenica prossima, nella prima partita del 2017 al PalaBCC, ci sarà da affrontare il Nova Campli allenato da Linda Ialacci. Ierbs e compagni dovranno cercare di conquistare una vittoria per non perdere troppo terreno dalle squadre più avanti in classifica.

Airino Termoli - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 78-70

(Parziali: 14-14, 30-31, 59-50)

Airino Termoli: Marinaro 5, Panetta 4, De Gregorio 23, Di Lembo M. 9, Gioia ne, Bertinelli 8, Suriano 2, Green 16, Recchi ne, Rinaldi 1, Colasurdo 10, Sabetta. Allenatore: Di Lembo G.

Vasto Basket: Pace 19, Flocco, De Guglielmo ne, Cordici 3, Di Pierro 11, Marino ne, Di Tizio ne, Di Rosso ne, Ierbs 2, Bartoli 30, Peluso 5. Allenatore: Cardillo