La Vasto Basket si è ritrovata nei giorni scorsi per brindare al nuovo anno, il 46° per la società biancorossa che nel 1971 fu affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro da Don Mario Pagan. "Tante le presenze - spiega l'addetto stampa Francesco Tomassoni - che testimoniano come l’attività prosegua con il vento in poppa verso il prestigioso taglio del nastro del mezzo secolo di vita guardando con ottimismo verso ben altri traguardi con la certezza che di basket a Vasto se ne continuerà a parlare come se l’Associazione fosse ai suoi primi passi".

In tanti hanno raccolto l'invito dell'associazione sportiva oggi guidata dai co-presidenti Anna Boleto e Giancarlo Spadaccini, sotto il vigile sguardo del presidente Onorario Remo Salvatorelli e del fondatore don Mario Pagan. Nel corso della serata anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, presente con l'assessore allo sport Della Penna e altri amministratori, ha voluto rivolgere un saluto agli appassionati della palla a spicchi e agli sponsor che sostengono le attività del sodalizio.

"Un saluto particolare - aggiunge Tomassoni - è stato rivolto anche ai quadri tecnici presenti al gran completo e coordinati da Massimo Cardillo, Capo Allenatore sia della Prima Squadra che di altre formazioni dell’attività giovanile fino all’Under 14 Femminile che, da quest’anno, è tornata a dare lustro e decoro dopo forse troppi anni di assenza".

Dal punto di vista sportivo la Vasto Basket tornerà in campo questa sera a Termoli e giocherà la prima sfida casalinga del 2017 domenica 15 gennaio contro il Nova Campli allenato da Linda Ialacci.