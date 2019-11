Approfittando delle abbondanti nevicate delle ultime ore, il Consorzio Vasto in Centro ha indetto il concorso per il pupazzo di neve più bello da realizzare nel centro storico nella giornata di domenica 8 gennaio. Una giuria giudicherà il pupazzo più bello.

"Chiunque voglia partecipare - spiega Marco Corvino, presidente del consorzio - è pregato di postare un selfie con il pupazzo realizzato sulla pagina Facebook di Vasto in Centro [CLICCA QUI] con il proprio recapito, che verrà utilizzato per le comunicazioni in caso di vincita; verrà anche comunicato il nome dell’attività commerciale del centro storico presso la quale ritirare il premio".

Sempre nella giornata di domani, secondo appuntamento con Fai un saldo in centro [CLICCA QUI], con l'apertura straordinaria dei negozi.