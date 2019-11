23.10 - Il video di Riccardo De Fanis: clicca qui

22.30 - In contrada San Lorenzo non sono ancora passati né spazzaneve, né spargisale. "Ho più volte sollecitato la Provincia - afferma il sindaco Menna - e continuerò nelle prossime ore, a provvedere alla messa in sicurezza di quell'importante tratto di strada, su cui insistono numerose abitazioni". Per le emergenze, i cittadini possono telefonare allo 0873 301376.

22.15 - Per il sindaco Menna, "l'interruzione momentanea di fornitura dell'acqua è da imputarsi al congelamento di alcuni sistemi di tubatura causati dalle rigide temperature: la Sasi ci ha confermato la costante erogazione d'acqua".

22.13 - L'amministrazione comunale di Vasto invita i cittadini "a limitare al minimo gli spostamenti a piedi o con i mezzi".

22.10 - La chiusura delle scuole di Vasto lunedì 9 gennaio servirà a "consentire un proseguimento ordinato delle operazioni di sgombero della neve". Così il sindaco Menna motiva la decisione di sospendere le lezioni.

22.06 - Per risolvere il problema della mancanza di energia elettrica in alcune aree periferiche, soprattutto in contrada San Lorenzo e a Colle Pizzuto, "sono al lavoro da ore i tecnici dell'Enel", assicura Francesco Menna, sindaco di Vasto.

21 - La mancanza di corrente elettrica è il problema principale per centinaia di famiglie del Vastese, della Frentania e della Val di Sangro. L'Enel comunica che, per superare l'emergenza, sono pronti 40 gruppi elettrogeni e 100 tecnici che dovranno installarli. Ma è difficile lavorare per ripristinare la normale erogazione dell'elettricità: alcune aree sono tuttora irraggiungibili perché le strade sono invase da neve e ghiaccio.

20.30 - A14 riaperta al traffico pesante: dal pomeriggio di oggi, sul tratto abruzzese dell'autostrada adriatica, è cessato il "codice rosso" scattato giovedì.

20.15 - Comune di Vasto: "In via San Rocco lo spargisale è passato già due volte. Per domattina è previsto il passaggio di un mezzo munito di lame sgombraneve".

19.10 - Protestano residenti di via San Rocco: "Da due giorni aspettiamo gli spazzaneve".

18.35 - Raccolta differenziata: "Questa notte, salvo eventuali nevicate notturne - si legge in un post pubblicato sul profilo Faceebook Comune di Vasto - riprenderanno con regolarità le operazioni di raccolta dei rifiuti in tutte le zone della città".

A San Salvo, invece, la Sapi, società che gestisce il ritiro dell'immondizia, comunica che, "a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che impediscono una regolare percorribilità delle strade, la raccolta dei rifiuti porta a porta non sarà effettuata stanotte".

17.50 - A SAN SALVO LUNEDI' SCUOLE CHIUSE.

17.30 - Da ieri i residenti di via Selvotta, la seconda strada di Montevecchio, non possono uscire di casa perché la carreggiata, stretta e tortuosa, è ghiacciata. E' una zona residenziale in cui sono state costruite nell'ultimo decennio svariate abitazioni.

17.30 - "Abbiamo liberato due auto bloccate nel ghiaccio in via Santa Lucia", racconta Eustachio Frangione (protezione civile).

17.25 - Gli autobus circolano regolarmente, ma le fermate sono piene di neve e ghiaccio.

17.20 - Numerose le persone soccorse dalla protezione civile di Vasto, compreso un disabile, accompagnato oggi all'ospedale San Pio da Pietrelcina, dove domani sarà operato.

Chiesto un intervento anche al canile municipale.

17.15 - E' ANCORA ALLERTA METEO DA DOMENICA PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE. L'avviso è stato appena diramato dal Centro funzionale d'Abruzzo.

17 - La protezione civile sta recuperando l'auto in cui viaggiavano le 4 persone di Brindisi, che hanno pernottato in albergo. La macchina è bloccata lungo la via Vecchia per Monteodorisio, dove ieri è andata in panne. Con la ruspa il Comune sta liberando la strada da neve e ghiaccio.

16 - "Abbiamo eseguito oltre 160 interventi dall'inizio dell'emergenza", dice Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto.

14.30 - In contrada San Lorenzo manca la corrente elettrica dalle 15 di ieri.

13.58 - LUNEDI' A VASTO SCUOLE CHIUSE

"Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha appena firmato l'ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido, pubblici e privati, insistenti sul territorio comunale, per il giorno lunedì 9 gennaio 2017, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità".

12.35 - "Riaperto il viadotto Histonium", annuncia il Comune di Vasto sulla sua pagina Facebook.

12.30 - "Ieri - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - ci sono stati problemi sulla provinciale Istonia, dove diverse auto erano rimaste bloccate a causa del ghiaccio e lo spazzaneve della Provincia è arrivato in ritardo. Ora, però, la strada è percorribile in entrambi i sensi di marcia. Nel centro di Vasto, intanto, è in azione una squadra di migranti, che sono al lavoro per liberare i marciapiedi dalla coltre nevosa e ghiacciata".

12.20 - Un tir bloccato tra neve e ghiaccio della circonvallazione Istoniense è stato rimesso in carreggiata dalla protezione civile.

11.40 - In via precauzionale, il Comune di Vasto ha sospeso la distribuzione del sale ai cittadini. Intanto, dopo aver liberato dalla neve l'ingresso del carcere di Torre Sinello, le pale meccaniche "si sposteranno prima in via Frutteto e in via San Rocco e poi al quartiere San Paolo".

11.25 - Su alcune strade il passaggio delle ruspe non riesce a eliminare la coltre di ghiaccio. Su altre le pale meccaniche hanno danneggiato l'asfalto.

11- Spazzaneve in azione a Vasto Marina e in alcune zone di periferia. Nelle prossime ore il Comune, tramite i canali ufficiali, comunicherà l'eventuale chiusura scuole.

10 - Diverse persone sono state soccorse nella notte e nelle prime ore del mattino dalla protezione civile.

9.50 - Riaperta la strada provinciale Istonia. Mezzi spazzaneve a Montevecchio e Vasto Marina. Lo annuncia il quinto bollettino del Comune di Vasto, secondo cui oggi le pale meccaniche ripuliranno le periferie: Villaggio Siv, Sant'Antonio Abate, Incoronata e San Lorenzo. Su tutte le strade sono necessarie gomme termiche o catene. Il sindaco, Francesco Menna, partecipa alla riunione operativa nella sede della Protezione civile.

9.30 - Nella notte i vigili del fuoco di Vasto hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato a casa del ghiaccio.

Ore 8 - Nevicate durante la notte: nell'Alto Vastese un metro di neve quasi ovunque, collegamenti stradali interrotti. A Vasto 15 centimetri, nella parte alta della città anche di più.

Circolazione ridotta al minimo anche sulla statale 16, dove da ieri sera non sono più passati mezzi spartineve e spargisale.

Seguono aggiornamenti