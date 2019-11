Mezzi comunali guasti o fuoriuso, turbine provinciali insufficienti, allora ecco che scendono in campo giovani, volontari e amministratori per portare soccorso e generi di prima necessità alle fasce più deboli delle popolazioni del Medio e Alto Vastese, gli anziani. In queste ore in tanti si stanno dando da fare nei propri comuni (Torrebruna, Lentella, Guilmi, Furci solo per citarne qualcuno) per liberare soprattutto gli ingressi delle abitazioni letteralmente sepolti dalla neve [LEGGI LE NOTIZIE DAL VASTESE].

Questa la testimonianza a zonalocale.it di Mario Valerio, giovane di Guardiabruna (frazione del Comune di Torrebruna): "Mentre c'è chi si lamenta e le ruspe purtroppo sono rimaste bloccate, ci sono ragazzi e genitori di famiglia che volontariamente girano il paese, nonostante i due metri di neve e la bufera ancora in atto, per soccorrere signori e signore di una certa età che purtroppo non hanno vicino i propri figli a causa delle strade inagibili. Queste persone non vengono pagate da nessuno, possono ricevere solo ringraziamenti e molteplici sorrisi che sicuramente riempiono il proprio cuore di gioia soprattutto in queste giornate".