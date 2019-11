"È una vergogna! Per due giorni lasciati soli, ormai non sappiamo neanche più dov'è la strada!". Non si contiene Carlo Racciatti, sindaco di Guilmi, oggi alle prese con l'emergenza neve che sta attanagliando le regioni centrali e mettendo in difficoltà i comuni dell'entroterra vastese [LEGGI]. Nel piccolo comune manca, inoltre, anche la linea telefonica fissa.

"Solo nel pomeriggio di oggi siamo usciti da Guilmi con la ruspa perché da due giorni manca il pane – racconta a zonalocale.it – rendendoci conto che sulla Sp 150 che porta a Carpineto Sinello non è passato neanche un mezzo provinciale. Una situazione vergognosa: mezzo metro di neve sulla strada che impedisce anche di capire dov'è l'asfalto. Non ho parole! Stiamo sopperendo noi con i nostri mezzi all'assenza della Provincia".

Il primo cittadino guilmese insieme ai dipendenti del Comune inoltre si è recato a Lentisce, frazione di Atessa: "Possiamo dire che il Comune di Guilmi ha appena liberato una frazione del Comune di Atessa, Lentisce, di circa 30 abitanti. Due giorni senza vedere nessuno, uno scandalo".