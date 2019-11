Seconda notte al freddo, al buio e senz'acqua per Alessio Spadaccini e la sua famiglia. Abitano in località Colle Pizzuto, a Vasto.

Stanno subendo i disagi più pesanti dopo le nevicate iniziate il 6 gennaio attorno alle 13: a causa di un lungo black-out, si ritrovano da "oltre 24 ore senza corrente, acqua e ovviamente riscaldamento", racconta Alessio a Zonalocale.it. "Non è possibile che nel 2017, con le tasse che paghiamo, ci siano famiglie bloccate, senza acqua, né riscaldamento a causa dell'assenza di energia elettrica da oltre 24 ore. Non è concepibile che ci siano famiglie isolate, con bambini, al freddo. Al servizio clienti Enel risponde un computer", dunque nessuna possibilità di parlare con un operatore cui segnalare i problemi. "Per fortuna - è l'amaro commento del cittadino vastese - non siamo in guerra".