7 gennaio 2017, ore 8 - Nevicate durante la notte: nell'Alto Vastese un metro di neve quasi ovunque, collegamenti stradali interrotti. A Vasto città 15 centimetri, nella parte alta della città anche di più. Circolazione ridotta al minimo anche sulla statale 15, dove da ieri sera non sono più passati mezzi spartineve e spargisale.

22.40 - "Dopo aver garantito la viabilità principale, si passerà a ripulire tutti i quartieri". Lo annuncia il quarto bollettino diramato stasera, alle 22.35, dal Comune di Vasto. "Il picco della perturbazione è previsto per le prossime ore", perciò il sindaco, Francesco Menna, dichiara che "nella notte lo spargimento di sale proseguira' senza sosta" e raccomanda di "limitare anche gli spostamenti a piedi". Nella giornata di oggi "è stato garantito il trasporto pubblico urbano in tutte le sue linee".

21.44 - Permane lo stato di allerta h24 per vigili del fuoco, protezione civile, 118 e per gli addetti agli spazzaneve e spargisale. Continua a nevicare su Vasto, San Salvo e su tutto il Vastese. Per domani i meteorologi prevedono la giornata più critica.

20.35 - Auto in panne in via Puccini, a Vasto Marina, e in località San Nicola.

20.20 - Sulla statale 16, a Vasto Marina, dopo il passaggio dello spartineve, sono appena ripartiti i tir incolonnati da circa un'ora e mezza in attesa che la carreggiata fosse liberata dal ghiaccio.

20 - Chiusa in entrambi i sensi di marcia l'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto città a Vasto Marina. Resta interdetta al traffico anche la corsia Ovest del viadotto Histonium, quella che dalla provinciale Istonia conduce alla rotatoria di via dei Conti Ricci.

19.50 - Angelo Marchione, sindaco di Furci segnala: "È chiusa al traffico la strada comunale di collegamento a contrada Morelle a causa del persistere della bufera di neve".

19.40 - In conclusione di giornata, il sindaco Alfonso Ottaviano illustra la situazione di Scerni: "I mezzi comunali adibiti a spazzaneve, il mezzo spargisale sono a lavoro da ieri sera ed hanno ricominciato dalle prime ore di questa mattina, coadiuvati da un mezzo esterno con il supporto dei volontari della protezione civile e della Polizia municipale. Le continue precipitazioni nevose e le basse temperature non favoriscono i lavori di ripristino della viabilitá in tempi brevi. Da questa mattina il alcune zone ci sono interruzioni di energia elettrica che, nonostante i continui solleciti all'Enel, non sono stati ancora risolti. Invitiamo tutti i cittadini, con la giusta comprensione, a mettersi in viaggio solo in caso di estrema necessità. Continueremo con i lavori di sgombero e spargimento sale, in serata e dalle prime ore di domani mattina".

18.40 - Il Comune annuncia l'arrivo degli spartineve a Vasto Marina. Il sindaco, Francesco Menna, invita a limitare glin spostamenti e segnalare i problemi al numero della centrale operativa: 0873 301376.

18.30 - Dal Comune di Vasto si invitano i cittadini ad evitare il conferimento dei rifiuti nelle strade non praticabili e ad evitare di lasciare i contenitori domiciliari o condominiali su strada pubblica o marciapiede pubblico.

18.25 - Rischio ghiaccio sulle strade di Vasto Marina, dove non si è ancora visto alcun mezzo spazzaneve o spargisale.

18.15 - "Sono sette, tra spargisale e veicoli muniti di pale meccaniche, i mezzi attualmente attivi". Lo afferma un comunicato stampa del Comune di Vasto: "E' stata data la priorità, come definito dal Piano neve, alla viabilità per l'ospedale San Pio da Pietrelcina". Il sindaco, Francesco Menna, ha disposto la chiusura di cimitero, villa comunale e tutti i parchi pubblici.

17.50 - A Vasto Marina ghiaccio sulla statale 16. Si raccomanda prudenza. Nel pomeriggio, un camion aveva perso aderenza con l'asfalto, mettendosi di traverso sulla carreggiata e bloccando entrambe le corsie in località Zimarino.

17.40 - Il sindaco di Furci, Angelo Marchione, segnala: "La Provincia ha appena comunicato la chiusura al traffico della ex statale 86 nel tratto da Furci al bivio di San Buono per la tutela della pubblica incolumità.

17.20 - Quattro persone di Brindisi sono bloccate con l'auto su cui stavano viaggiando sulla via Vecchia per Monteodorisio. La Protezione civile li sta soccorrendo. Ora una nuova chiamata d'emergenza: due anziani rimasti senza riscaldamento in casa.

15.53 - Nessun problema di viabilità a San Salvo. Lo afferma l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis spiega a Zonalocale.it: "Dalle 20 di ieri siamo passati con i mezzi spargisale. Ora sono in azione gli spazzaneve e si può circolare tranquillamente. Non si registrano problemi alla viabilità, neanche per quanto riguarda i mezzi pesanti. Stasera ripasseremo con il sale per evitare la formazione di ghiaccio".

15.22 - "Neve e ghiaccio ci hanno costretti a chiudere la corsia in salita dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto Marina a Vasto alta, e il viadotto Histonium. Sono in azione i mezzi spartineve e spargisale", racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto. "Non si registrano incidenti gravi. Abbiamo prestato soccorso ad alcuni automobilisti, le cui auto erano finite di traverso sulle carreggiate".

15.20 - "Il disagio maggiore è sulla statale 16, a Vasto Marina e a San Salvo Marina, perché è stato deviato sulla costa tutto il traffico pesante dell'autostreada A14", spiega il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro.

15.15 - Vigili del fuoco chiamati a spegnere alcuni incendi di camini. La situazione, comunque, èapparte sotto controllo.

14.35 - Cinque centimetri al Villaggio Siv, dove i residenti segnalano difficoltà nella circolazione stradale.

14.20 - Vigili del fuoco impegnati a pieno organico nei soccorsi stradali. E' la viabilità il principale problema a Vasto dove, dopo la nottata senza precipitazioni, molti hanno pensato che il rischio neve fosse scongiurato.

14.15 - Diverse auto bloccate in salita sull'Istonia. Quasi tutte senza gomme termiche, né catene. Protezione civile al lavoro per sbloccare le vetture in panne.

13.56 - Nevica intensamente su Vasto, dove il traffico è ridotto anche sulle arterie principali, compresa la statale 16.

13 - Peggiorano le condizioni meteo anche sulla costa, dove inizia a nevicare.

12.20 - "Siamo intervenuti a Punta Penna, dove c'erano alcuni cornicioni pericolanti sulle facciate delle case popolari", racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto.

12 - Strade impraticabili nel Medio e nell'Alto Vastese. Alcuni paesi sono senza corrente elettrica (leggi la notizia) e l'erogazione idrica è a singhiozzo.

10.50 - Sulla Fondovalle Sinello si è formata una lastra di ghiaccio. Procedere con prudenza.

10.30 - Temperature polari nell'entroterra: a Torrebruna -8 gradi.

9.30 - La Protezione civile di Vasto ha eliminato rami e spezzati e segnali stradali caduti in via Mario Molino, via Aragona. In contrada Lebba, rimosse dalla carreggiata scatole di polistirolo. Ripristinate al quartiere San Paolo le transenne, che erano cadute, del cantiere per il rifacimento dei marciapiedi.

9.13 - In via Ravenna, a Vasto, si è spezzato un albero, che ha tranciato un cavo della corrente elettrica.

9.10 - "Stanotte abbiamo eseguito 18 interventi", fa i conti Eustachio Frangione, responsabile della Protezione civile di Vasto.

9.05 - Decide di alberi caduti sono stati rimossi nella notte e nelle prime ore del mattino dai vigili del fuoco, costantemente in azione sulle strade del Vastese.

9 - Rimane chiusa al traffico pesante l'autostrada A14: causa neve al Nord e vento forte tra Abruzzo, Molise e Puglia, deviazione sulla statale 16 per i tir di stazza superiore alle 7 tonnellate.

8.45 - Trenta centimetri di neve nell'Alto Vastese: a Torrebruna, Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino.

8.20 - A San Buono già dalle prime ore del mattino è in azione la Protezione Civile per liberare le strade così come in tutti i Comuni dell'entroterra dove il manto nevoso è di diverse decine di centimetri.

8.00 - Neve e ghiaccio nell'entroterra, forti raffiche di vento sulla costa. E questa la situazione meteo nel giorno dell'Epifania nel Vastese. Ieri e nella notte le precipitazioni nevose sono state abbonandanti con le squadre comunali e quelle provinciali che hanno lavorato senza sosta per ridurre al minimo i disagi dei cittadini.

La giornata del 5 gennaio [LEGGI]

Questa mattina sono diversi i sindaci dei paesi del Vastese che invitano i propri concittadini ad evitare spostamenti se non necessari a causa del ghiaccio che si è formato sulle strade. In tanti Comuni è stata sospesa anche la raccolta dei rifiuti per questa giornata.

A Vasto non c'è neve ma un forte vento, con raffiche che sfiorano i 100 km/h, sta creando qualche disagio. Diversi rami si sono spezzati finendo in strada, fortunatamente senza colpire persone o autovetture. Al porto di Punta Penna sono stati rinforzati gli ormeggi e la situazuone viene costantemente monitorata.

Notizia e galleria fotografica in aggiornamento.