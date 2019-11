Sono arrivati a San Salvo da tutta Italia per vivere dei giorni di condivisione e crescita nel segno della comune passione per la musica. Sono i giovani che partecipano al campus invernale dell'orchestra giovanile Musica in crescendo, guidati dai bravi maestri Angelo Lalla e Simone Genuini con l'organizzazione dell'associazione sansalvese che ormai da anni promuove la cultura musicale tra i giovani del territorio.

Ad ospitarli è la scuola di via Verdi a San Salvo (dell'Istituto comprensivo 2) per una settimana dedicata interamente alla musica. Vivono insieme, fianco a fianco, conoscendosi, confrontandosi, scambiandosi esperienze musicali e non. "Cosa c'è di più bello che trascorrere le vacanze suonando?", ci ha detto uno dei giovani musicisti.

Per concludere l'esperienza del campus i giovani dell'orchestra terranno due concerti. Il primo, questa sera (6 gennaio), alle ore 18 presso il palazzetto di via Verdi a San Salvo. Domenica 8 gennaio, alle 11, l'orchestra si esibirà alle 11 presso la palestra dei Salesiani in via Santa Caterina da Siena a Vasto con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia.

In una pausa dalle prove abbiamo incontrato alcuni dei musicisti (provenienti da Abruzzo, Puglia, Campania e Piemonte) per farci raccontare come stanno vivendo l'esperienza del campus [GUARDA IL VIDEO].