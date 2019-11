Si terrà sabato 7 gennaio alle 21 presso il Teatro Rossetti di Vasto il concerto Anima Latina del Trio chitarristico Rosaos composto dai maestri Rodolfo D'Orazio, Osvaldo Caruso e Sandro Tascione, che proporrà in forma classica musiche prese dalla tradizione popolare sudamericana. Ospite del Trio Rosaos sarà Alessandra Santovito, soprano di finissima qualità che darà voce a due brani di grande popolarità ed il contrappunto fra i brani musicali delle poesie di Sandro Tascione, che è anche la voce recitante.

L'evento è organizzato dall'associazione Mauro Giuliani con il patrocinio del Comune di Vasto e il biglietto di 7 euro previsto per il concerto verrà utilizzato a sostegno delle famiglie che non possono mandare i propri figli alle lezioni di musica a causa delle difficoltà economiche in cui versano.