Le feste natalizie volgono al termine ma gli Angel’s Eyes Gospel Choir non si fermano. Domani sera (7 gennaio) alle ore 21:00, presso la Cattedrale di San Giuseppe a Vasto il coro vastese si esibirà in una performance che vedrà la partecipazione anche del violinista Domenico Mancini e del ballerino Jacopo Ruffilli, entrambi presenti anche nel concerto di Natale all’Auditorium San Paolo dello scorso dicembre.

Il giusto modo per salutare le feste e godersi un momento di musica, divertimento e condivisione. Il repertorio verterà sui classici del gospel con l’aggiunta di nuovi brani che il coro diretto dal maestro Danilo Laccetti presenterà al pubblico della cattedrale vastese. L'evento è patrocinato dal Comune di Vasto. Una prima esibizione del 2017 assolutamente da non perdere. L'ingresso è gratuito e per maggiori informazioni, visitare la pagina facebook ufficiale degli Angel’s Eyes.