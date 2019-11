È stato rinviato al prossimo 4 febbraio lo spettacolo di Gabriele Cirilli #taleequaleame previsto per il 6 gennaio al Politeama Ruzzi di Vasto. La decisione è stata presa da Marco Santilli Communication, organizzatore dell'evento, in collaborazione con la produzione teatrale dello spettacolo "a seguito delle previsioni meteorologiche avverse".

Lo spettacolo si terrà quindi il 4 febbraio, alle ore 21, presso il Politeama Ruzzi di Vasto.

Per qualsiasi informazione e per eventuali rimborsi (disponibili per richieste pervenute entro il 15 gennaio) chiamare il numero 349.8144612