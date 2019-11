Inizia nel migliore dei modi il 2017 della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che ieri, nell'anticipo della 4ª giornata di ritorno, ha battuto 75-57 il Basket Centro Abruzzo Sulmone, squadra ancora ferma a quota zero nel campionato di serie C silver.

La cronaca (a cura dell'ufficio stampa Vasto Basket). Gioco condizionato anche da un pronostico tutto favorevole agli ospiti che aprono il referto con Bartoli, risponde Di Fabio dalla lunga distanza per il primo ed unico vantaggio (3-2) dei padroni di casa, sempre dalla lunga distanza Dipierro e Bartoli, Cordici e ancora Bartoli per il primo vantaggio ospiti vicino alla doppia cifra (+9:3-12) dopo scarsi 4 minuti di gioco. La reazione dei padroni di casa riduce ad un solo possesso lo svantaggio (12-14), ma i Vastesi chiudono sul +7(16-23) il primo parziale, sul +12(31-43) il secondo e sul +17(46-73) il terzo con la gara avviata in archivio con largo anticipo, a metà dell’ultimo parziale, dopo il tecnico alla panchina Sulmona, il doppia tecnico con espulsione a Silvestri ed il 5° fallo fischiato a Carlucci: vantaggio oltre i venti punti per gli uomini di coach Cardillo (+23:52-75) ed ampio spazio, da entrambe le parti, ai giovani spesso spettatori seduti a bordo campo.

Domenica 8 gennaio i biancorossi torneranno di nuovo sul parquet (alle 18 a Termoli) per affrontare la capolista Airino. Ierbs e compagni dovranno disputare una partita super per poter battere i termolesi e continuare la risalita in classifica in vista della fase ad orologio che assegnerà i quattro posti per i playoff e sancirà quali 4 squadre disputeranno in playout. Domenica 15 gennaio i vastesi torneranno a giocare al PalaBCC ospitando la Nova Campli di coach Linda Ialacci.

BCA Sulmona - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 57-75

SULMONA: DI FABIO 16(36’), Rante 9(26’), Di Censo 3(11’), COLAIACOVO 4(35’), Iannamorelli 0(3’), Di Girolamo 0(4’), MICHILLI 0(14’), Ramunno 0(6’), Maiorano 4(17’), Facchini 0(4’), SILVESTRI 18(32’), CARLUCCI 3(12’). All. De Angelis.

VASTO: PACE 18(38’), Flocco 2(9’), Di Giacomantonio 0(4’), CORDICI 14(29’), DIPIERRO 17(29’), Marino 2(8’), Di Rosso N. 0(4’), IERBS 0(17’), Palumbo 0(3’), De Guglielmo 0(5’), BARTOLI 13(33’), Peluso 9(21’). All. Cardillo.

Arbitri: Saltarella Federico e Fioriti Andrea (CH).

Parziali: 1°q 16-23, 2°q 31-43(15-20), 3°q 46-63(15-20), Finale 57-75(11-12).

SULMONA T3 2/21(10%), TL 15/20(75%). VASTO T3 6/23(26%), TL 11/19(58%).

Falli Tecnici: All. Sulmona (12’:20-30), Di Fabio (S / 30’: 44-59), Panchina Sulmona (33’:52-66) e Silvestri (S / 34’:52-70 e 35’:52-70 / Espulso per doppio tecnico). Fallo Antisportivo: Palumbo (V / 40’:56-75).