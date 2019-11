Traffico bloccato in via Istonia a Vasto per l'incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. Per cause al vaglio della polizia municipale, lungo la strada che conduce da Vasto alla marina, si sono scontrate frontalmente una Wolkswagen Tiguan, con 4 persone a bordo (B.G., un uomo di 70, A.V, donna di 76 anni e due minori), e una Renault Twingo guidata da D.F.A. una donna di 39 anni. Quest'ultima, che lamentava forti dolori al costato, è stata trasferita all'ospedale di Lanciano mentre gli occupanti della Tiguan, una coppia di Isernia con i due nipotini, sono stati trasportati al San Pio di Vasto. Dalle prime informazioni fortunatamente nessuno di loro sembra essere in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Valtrigno, che hanno prestato le prime cure e poi trasportato i feriti in ospedale, una pattuglia della polizia e gli uomini del gruppo comunale di protezione civile.

La circolazione stradale è stata ripristinata dopo i rilievi effettuati dalla polizia municipale e la pulizia della strada effettuata dagli operatori del soccorso stradale.