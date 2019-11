Incidente domestico nel primo pomeriggio a Casalbordino. Un anziano di 78 anni, C. L., è finito nel camino della propria abitazione, in via Difesa vecchia, riportando gravi ustioni in tutto il corpo.

Sul posto, gli operatori del 118 e i carabinieri della locale Stazione. Il 78enne è stato trasportato presso l'ospedale di Pescara. Le sue condizioni sembrano essere gravi.