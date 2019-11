Comincia male il nuovo anno per i dipendenti del Conad Superstore di Vasto. L'azienda ha aperto ieri la procedura di esubero per circa il 30% dei dipendenti del supermercato che si trova nel Centro del Vasto, il centro commerciale di via Cardone.

Rischiano il posto 45 lavoratori, "quasi un terzo della forza lavoro", sottolinea Elena Zanon, segretaria provinciale della Filcams Cgil. "L'apertura della procedura ci è stata comunicata ieri", racconta a Zonalocale.it la sindacalista.

C'è apprensione tra i lavoratori dell'ipermercato più grande della città, che già stanno stringendo i denti, accettando i contratti di solidarietà: lavorare meno, con una proporzionale riduzione dello stipendio, ma lavorare tutti.

"La situazione - conferma Zanon - non è rosea. I contratti di solidarietà sono in atto da tempo, motivati dall'azienda con il calo delle vendite, che mette in sofferenza principalmente i centri commerciali grandi. Non siamo d'accordo con gli esuberi annunciati e vogliamo capire quali presupposti abbiano portato all'avvio di questa procedura, ma anche verificare le opportunità che ci offre la legge, compresi i pensionamenti, se possibili, oltre a proseguire con la solidarietà. Chiederemo alla dirigenza un incontro da tenersi a breve, nel giro di una settimana o, al massimo, dieci giorni".