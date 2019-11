È nata nel territorio una nuova società sportiva dedicata agli amanti della corsa. Nella sede Avis di Casalbordino "Don Antonio Tobia" è stata fondata la Asd Runners Casalbordino grazie all'impulso dei soci fondatori Eric D'Ercole, Marilena Ciccotosto ed Ettore De Filippis. La passione per la corsa in paese ha radici profonde, ricordando la storica Nidar Casalbordino protagonista negli anni '80, e negli ultimi anni ha richiamato sempre più appassionati, in particolare giovani.

A dare manforte al nucleo dei fondatori è stato Antonio Angelucci, presidente della locale Avis, che forte della sua esperienza associativa sta fornendo il necessario apporto amministrativo. Importante anche il ruolo dell'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport Carla Zinni e il vicesindaco Luigi Di Cocco che hanno sostenuto sin da subito l'iniziativa.

"Il nuovo sodalizio - spiegano i promotori della società sportiva - si propone di raggruppare sotto la casacca giallorossa i numerosi podisti locali per recitare un ruolo importante nel panorama dell’atletica abruzzese, nell’ottica di promozione del territorio e della comunità locale". Ad oggi, oltre ai soci fondatori, hanno risposto all’appello: Domenico Scipioni, Luigi Zinni, Marco Antonelli, Claudio Marciano, Michael Doziere, Umberto D'Agostino, Devis Cericola, Francesca Presenza, Giada D'Ercole, Antonio Lanci, Paola Della Penna, Maria Antonietta D'Ercole. Molti di loro provengono dalla Podistica San Salvo del presidente Michele Colamarino," a cui vanno i ringraziamenti per l’opera di valorizzazione svolta nel continuo e per aver colto lo spirito dell’iniziativa casalese".

La prossima tappa sarà la presentazione ufficiale del progetto Runners Casalbordino che avverrà, alla presenza di sponsor e autorità, presso la sala del Consiglio Comunale a Casalbordino non appena definiti gli adempimenti amministrativi.