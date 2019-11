Sono passati tanti anni da quando esponenti politici ed amministratori della corrente democristiana tentarono di mettere in opera l’unificazione territoriale di Vasto e San Salvo. E per dare corpo a quella intuizione incaricarono l’esperto urbanista giapponese Kisho Kurokawa di redigere un progetto in modo che la crescita futura dei due Comuni si sviluppasse secondo razionali direttrici pianificate. Purtroppo il progetto è rimasto “confinato” in fondo ad un cassetto. Trionfò il becero campanilismo. Peccato! Se quel progetto si fosse realizzato, oggi la città risultata dall’unificazione, conterrebbe circa 65 mila abitanti, cioè a dire sarebbe la terza città d’Abruzzo per abitanti, dopo Pescara (117 mila circa) e l’Aquila (70 mila circa).

La fusione delle due città avrebbe potuto produrre una grossa spinta al turismo e all’urbanizzazione. "Il processo di unificazione tra Vasto e San Salvo - ha affermato il dottor Giuseppe de Vito, Melvin Jones Fellow, già sindaco di San Salvo, che ha vissuto di persona quei momenti creativi dei nostri politici - è già avviato, perché le condizioni ambientali e gli interessi comuni favoriscono lo sviluppo dei due territori in connessione tra loro. A dimostrazione posso citare questi dati: la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo; le due uscite dell’autostrada che cingono da nord a sud i due territori; il crescente sviluppo turistico delle due spiagge che si susseguono senza soluzione di continuità; la sequela degli alberghi e ristoranti, stabilimenti balneari, e aree per attività sportive e di svago, la nuova pista ciclabile lungo le due costiere; i mezzi pubblici di trasporto che collegano in tragitto circolare le due città e le due marine? Lo stadio e il nuovo cimitero non insistono sul territorio vastese?”.

In una nota del poeta-scrittore, Raffaele Artese, si legge:” Non è più rinviabile la costruzione di una direttissima Vasto-San Salvo in sostituzione della vecchia strada (ex nazionale) che costruita nel lontano passato per lo più sul tracciato dei tratturi, con una serie di curve e continui smottamenti e frane, rende pericolosa la guida e lenta la percorrenza”. La realizzazione di della struttura ospedaliera in località Pozzitello confinante con San Salvo dovrebbe indurre le due amministrazioni comunali a riattivare il progetto. Sarebbe interessante chiedere direttamente ai cittadini se sono favorevoli; prima di tutto bisogna abbattere i campanilismi.

Michele Molino

Presidente del Cenacolo salvanese