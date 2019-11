Cinquentasei uomini tra dipendenti comunali, volontari di protezione civile, addetti spalatori della Pulchra spa e dipendenti di un'impresa esterna. Trentadue mezzi, di cui 16 di proprietà di Comune e protezione civile e altrettanti della ditta vincitrice dell'appalto che, in caso di necessità, ne attiverà altri. E, per evitare il formarsi del ghiaccio sulle strade, 1300 quintali di sale. Sono i numeri del Piano neve approvato dalla Giunta municipale di Vasto il 28 dicembre scorso.

In vista delle nevicate previste per da domani sera fino a sabato, "il piano predisposto dall'ufficio Servizi Manutentivi, che ringrazio per il lavoro svolto, assicura l'obiettivo di garantire la piena funzionalità delle risorse umane coinvolte e, al contempo, l'efficientamento dei mezzi occorrenti alla pulitura della rete viaria cittadina, che vanta una lunghezza complessiva di oltre 200 chilometri", afferma Luigi Marcello, assessore ai Servizi.

"In caso di emergenza, come previsto dalla normativa vigente – spiega Marcello – il sindaco attiverà il Centro operativo comunale (C.O.C.) e, conseguentemente, la sede operativa verrà trasferita presso il Comando della polizia municipale. Decisiva, per la buona riuscita delle operazioni, è la collaborazione della cittadinanza: gesti semplici, quali la limitazione dell'uso dei mezzi di trasporto privati, la pulizia delle pertinenze delle abitazioni, il parcheggiare le vetture in aree private e garage ed, infine, la pronta segnalazione di eventuali situazioni di criticità".

"Grazie ai numerosi canali di comunicazione istituzionale - annuncia Menna - l'amministrazione comunale provvederà a pubblicare tempestivamente i bollettini meteo e le situazioni di particolare disagio, al fine di garantire alla cittadinanza la massima condivisione possibile delle informazioni".

Chiamate d'emergenza - Per le emergenze è attivo il numero della sala operativa, che si trova nella sede del Gruppo comunale di protezione civile, nei sotterranei del terminal bus di via dei Conti Ricci: 0873 301376. Eventuali segnalazioni possono essere inviate anche all'indirizzo e-mail: i.pomponio@comune.vasto.ch.it.