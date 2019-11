È terminata anzitempo a causa di una brutta caduta dalla moto l'esperienza nella Dakar 2017 di Domenico Cipollone, pilota cresciuto a San Salvo [LEGGI].

Cipollone in sella alla Ktm 450 Rally per il Team Pedrega ha riportato una ferita alla spalla e ha spiegato così la caduta dalla propria pagina Facebook: "Brutta caduta alla seconda tappa. Le piogge hanno creato delle pozze profonde e avrei dovuto essere più cauto viste le velocità di percorrenza. La spalla, uscita di sede, è ora sistemata a purtroppo Dakar finita per questo 2017. Peccato, mi sentivo molto in forma. Mi spiace per tutti: parenti, amici e sponsor, la Dakar è anche questo! Grazie a tutti per il supporto e il calore".