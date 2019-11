A seguito delle comunicazioni di allerta meteo diffuse in questi giorni dal Centro Funzionale d'Abruzzo, su disposizione del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis ha riunito questo pomeriggio il gruppo operativo per fronteggiare l’emergenza neve prevista per le prossime ore.

È stato predisposto il piano di intervento antineve che prevede già da domani sera l’utilizzo di mezzi spargisale, spazzamento e sgombero per le principali arterie cittadine di collegamento. Inoltre, con il contributo dei tre gruppi cittadini di Protezione civile, si procederà a intervenire nel centro storico e nelle zone sensibili. Il Piano neve prevede l’utilizzo di dieci mezzi specializzati con la disponibilità di circa 600 quintali di sale.

L’assessore Lippis invita la cittadinanza a utilizzare l’autovettura solo in caso di necessità e solo se adeguatamente munita di dotazioni antineve.

"Ci siamo attivati per garantire nell’eventuale fase di emergenza la viabilità sulle principali arterie cittadine e dei punti più sensibili. Ringrazio quanti tra le Protezioni civili e il personale comunale, coordinati dal responsabile della Manutenzione, si sono messi a disposizione per fronteggiare l’eventuale emergenza".

All’incontro hanno partecipato le Protezioni civili Valtrigno, Arcobaleno e Fir Cb San Vitale. Per ogni emergenza è attivo il comando della Polizia municipale 0873.54113 o 339.3601555.