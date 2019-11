Con un occhio alle condizioni meteo domani, 5 gennaio, si rinnoverà a Vasto la tradizione del canto della Pasquetta. Alla vigilia dell'Epifania gruppi di cantori si riuniscono per intonare il canto della tradizione che unisce il racconto dell'evento religioso, ricordando la visita del Magi a Gesù bambino, all'aspetto più popolare dell'avvenimento, con la richiesta dei doni a chi sta ascoltando il canto.

La Pasquetta 2016 [GUARDA IL VIDEO]

Domani sera diversi saranno i gruppi che 'porteranno' il canto della Pasquetta in giro per la città. Appuntamento in piazza San Pietro alle 18 con la Comitiva Il Cavaliere, fondata dal mai dimenticato Enzo Ronzitti, il Cavaliere, e oggi portata avanti dai figli insieme al Capitano, Tonino Di Santo. In piazza Diomede, alle 19, l'appuntamento con il gruppo Vasto Com'era, mentre davanti a San Giuseppe ci sarà il consueto ritrovo del Coro Polifonico Histonium "rinforzato" da tanti amici e in particolari da tanti giovani musicisti. E poi il gruppo di Santa Maria Maggiore, che negli ultimi anni ha rinnovato la tradizione, e "Gli amici della Pasquetta", guidatida Giovanni Pacchiano, più altri gruppi spontanei che ogni anno contribuiscono a tener viva questa tradizione popolare vastese.