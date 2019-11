La Vastese dovrà aspettare il 15 gennaio per iniziare il suo girone di ritorno visto che domanica prossima non ci sarà la sfida con il Chieti, escluso dal campionato di serie D dopo la sentenza di fallimento. Mister Colavitto avrà così una settimana in più per lavorare con il gruppo che ieri ha salutato l'arrivo di un altro portiere, il classe '98 Fabio Rinaldi, arrivato dalla Lucchese per costituire con Russo una coppia di estremi difensori under. La Vastese tornerà in campo tra le mura amiche tra 10 giorni quando all'Aragona arriverà il San Marino. All'andata Allocca e compagni chiusero sul 4-4, in una partita che mister Colavitto, nell'intervista di fine anno [GUARDA] ha indicato come "ricordo negativo" del suo 2016. È chiaro, quindi, che la formazione biancorossa, al terzo posto nel girone F, vorrà vendicare quel pareggio subìto in rimonta per ripartire con il piede giusto.

Nel giorno del primo allenamento biancorosso del 2017 abbiamo chiesto a Nicola Fiore di tracciare un bilancio del cammino svolto fin qui e di indicarci la sua "ricetta" per il girone di ritorno della Vastese [GUARDA IL VIDEO].