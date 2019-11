Due nuove postazioni di bike sharing a Vasto Marina. Una in piazza Rodi, l'altra al posto dell'ex fontana di via Zara. La seconda location non scontenta nessuno: costruita negli anni Novanta e abbandonata nel giro di pochi mesi, la ex fontana e il limitato spazio antistante erano intutilizzati da un ventennio.

Su piazza Rodi, invece, si concentrano le critiche dei parrocchiani di Santa Maria di Stella Maris. La postazione per due bici è stata installata sul lato sinistro, di fianco al box informazioni-bancomat attivo d'estate.

Il problema è che quello spazio era riservato ai disabili: due posti auto destinati alle persone con ridotta capacità motoria, che così potevano facilmente raggiungere la chiesa, parcheggiando ai margini del sagrato. Ci si chiede ora dove verranno recuperati gli stalli per disabili persi perché occupati dalla mini stazione del bike sharing.