È il Cupello ad aggiudicarsi l’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza dopo aver battuto 1-0 il Martinsicuro tra e mura amiche. Nella sfida di ritorno, il prossimo 18 gennaio, i rossoblu torneranno in campo per conquistare una storica finale che oggi è un po’ più vicina.

La vittoria è stata accolta con particolare soddisfazione in casa cupellese visti i tanti assenti di giornata, tra lo squalificato Triglione e diversi calciatori non al meglio della condizione. E, a fine gara, è arrivata un’altra buona notizia, l’ufficialità dell’ingaggio di Vito Marinelli, attaccante che darà ulteriore sostanza al reparto offensivo del Cupello.

Nell'altra semifinale Paterno e Alba Adriatica hanno pareggiato 1-1.

La partita. Dopo due minuti occasione per Zeytulaev che non trova il tempo giusto e conclude alto. Il calciatore del Cupello si farà perdonare dall’errore con una partita di quantità e qualità. Al 10’ altra occasione ghiotta per i padroni di casa con Antenucci che, dopo una percussione in area, trova pronto Di Berardino. Nel primo tempo il Martinsicuro non si rende praticamente mai pericoloso se non con qualche tiro dalla distanza.

Nella ripresa ci prova Tarquini che, seppur ancora in fase di crescita dopo l’infortunio, non si è mai risparmiato. Al 19’ il gol dei padroni di casa con capitan Antenucci che sbuca dalla mischia sugli sviluppi di un corner e insacca in rete. Tre minuti gli ospiti provano a replicare con Latini ma Di Vincenzo è bravo a chiudere. Alla mezz’ora una buona azione sull’asse Capitoli-D’Antonio trova la risposta dell’estremo difensore ospite. Nell’ultimo scorcio di partita il Martinsicuro spinge affidandosi ai subentrati Kone e Ruzzier ma la retroguardia del Cupello non concede nulla e al triplice fischio sono i rossoblu a festeggiare per la conquista del primo round della semifinale.

Cupello – Martinsicuro 1-0

(19’ Antenucci)

Cupello: Di Vincenzo, Antenucci, Amore, Berardi, De Fabritiis, Benedetti, Zeytulaev (44’st Quaranta), Di Florio, Tarquini (27’st D’Antonio), Avantaggiato, Monachetti (36’st Capitoli).Panchina: Tascione, Tano, Di Paolo, Di Siro. Allenatore: Di Fancesco.

Martinsicuro: Di Berardino, Lanzano, Tommasi, Mariani, Carboni, Latini, D’Angelo (18’st Ruzzier), Ricci (27’ st Kone), Maio (33’ st Fabiani), Kala, Piccioli. Panchina: Osso, Picone, Lattanzi, Pietropaolo. Allenatore: Di Fabio

Arbitro: Di Sante di Pescara (Maniella di Lanciano e Caporali di Pescara).