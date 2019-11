Potenziare la copertura del Piano neve del Comune di Vasto nella parte alta di Vasto. Lo chiede Edmondo Laudazi, consigliere comunale de Il Nuovo Faro, che ha visionato il documento approvato il 21 dicembre dalla Giunta municipale.

"Il dispiegamento di uomini e mezzi che è stato organizzato - si legge in un post pubblicato su Facebook dall'ex candidato sindaco - appare di una certa consistenza e sembrerebbe quantitativamente in grado di fronteggiare i disagi della prevedibile emergenza neve.

Abbiamo avuto modo di osservare, però, che non sembrerebbero essere state ben considerate la zona di Sant'Antonio Abate con le relative traverse, la contrada Luci e la parte iniziale di via Luigi Cardone (nei pressi del centro commerciale Centro del Vasto): si tratta di zone nevralgiche per la viabilità di attraversamento da e verso il centro di Vasto e per il consistente numero di cittadini che vi abitano. Ricordiamo, a tale riguardo, i gravi problemi evidenziatisi durante le nevicate degli anni scorsi, che sarebbe opportuno non riproporre.



Per queste ragioni, mentre fin da ora si ringraziano i volontari e gli addetti che saranno impegnati a fronteggiare con il massimo impegno le imminenti avversità metereologiche, si invitano i responsabili del Centro Operativo ad annotare le carenze che abbiamo voluto collaborativamente segnalare per gli interventi di competenza".