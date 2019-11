Va al cimitero per poggiare dei fiori sulla tomba del caro estinto, lega il cane e si allontana per pochissimi minuti per andare a riempire d'acqua il vaso. Quando ritorna, il cane non c'è più. E' la disavventura vissuta oggi pomeriggio da una donna di 66 anni di Vasto.

"E' successo attorno alle tre del pomeriggio", racconta Patrizia De Rosa, la figlia della donna. "Mia madre è andata al cimitero per portare un mazzo di fiori. Giusto il tempo di andare a prendere un po' d'acqua e il cane era sparito. Lo aveva legato a una scala. Qualcuno lo ha preso. E' un pincher nano di tre mesi, si chiama Rocky. Vi do la foto. Se qualcuno lo vede, ce lo segnali. Per mia madre ha un grande valore affettivo. Domani avremmo dovuto portarlo dal veterinario per le vaccinazioni. Dalle immagini della videosorveglianza del cimitero vedremo cos'è accaduto".