Non inganni il sole di inizio anno. Il bel tempo di Capodanno e della giornata di ieri lascerà il posto già da oggi a un progressivo abbassamento delle temperature e a un peggioramento delle condizioni meteo.

Sulla costa vastese sarà, secondo i meteorologi, una settimana di tempo instabile, in cui potrebbero verificarsi non solo piogge, ma anche le prime precipitazioni nevose di questo inverno. Befana al gelo: previste deboli nevicate, con possibilità di accumulo, su Vasto e San Salvo, e temperature in picchiata fino a scendere anche sotto zero nelle ore serali e notturne di giovedì e venerdì.

Neve anche e soprattutto nell'entroterra. In preallarme vigili del fuoco e protezione civile.