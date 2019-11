È giorno di vigilia per il Cupello Calcio che domani, mercoledì 4 gennaio (calcio d'inizio alle 14.30), ospiterà il Martinsicuro per la semifinale di andata della Coppa Italia di Eccellenza. Un appuntamento storico per la Cupello calcistica che mai era arrivata così in alto nella competizione con un cammino iniziato battendo i campioni in carica dell'US San Salvo.

Per la squadra di mister Di Francesco è un appuntamento da non fallire anche perchè, viste le difficoltà patite in campionato, la Coppa diventa un obiettivo per dare sostanza ad una stagione che sta regalando pochi sorrisi. Non sarà semplice, visto che i rossoblu devono fare i conti con una rosa modificata dai movimenti di mercato e hanno alcuni elementi non al meglio della condizione.

Sarà fondamentale per i cupellesi fare quadrato, raccogliere le energie fisiche e mentali e scendere in campo con la convinzione di poter fare risultato in casa per poi guardare alla sfida di ritorno. Per questo la società ha chiamato a raccolta i tifosi e gli appasionati del territorio affinchè possano sostenere la squadra in questo appuntamento così importante.

Prima della seduta di allenamento di ieri abbiamo raccolto le impressioni della vigilia di mister Di Francesco [GUARDA].