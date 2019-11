Si insedierà il prossimo 12 gennaio il Tavolo per l’Ambiente varato dalla Giunta Menna. Come spiegano dagli uffici comunali, si tratta di un organo permanente a carattere consultivo che raccoglie tutte le associazioni ambientaliste d’ambito nazionale e comunale.

Soddisfatta la vice sindaca e assessora all'Ambiente, Paola Cianci: "Manteniamo un impegno assunto con gli elettori in campagna elettorale: creare un luogo stabile di confronto tra l’amministrazione comunale e le associazioni ambientaliste cittadine. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire la sinergia necessaria tra i diversi attori coinvolti nella difesa e nella promozione dell’ambiente e della cultura dell’ecosostenibilità. Un Comune come il nostro, caratterizzato da un territorio meraviglioso, da bellezze naturali eccezionali, merita una comunità in grado di difenderla e rispettarla".

Altrettanto entusiasta il sindaco Francesco Menna: "Siamo convinti – e lo abbiamo definito chiaramente nelle linee programmatiche di mandato – che la condivisione, la partecipazione di idee e progetti, sia la strada maestra per assumere decisioni importanti per la nostra comunità cittadina".