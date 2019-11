Tre donne sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla rampa che dalla statale 16 porta a via Mario Molino, nei pressi del viadotto San Nicola. Una Opel Corsa, guidata da una donna con a bordo la figlia e la nipote, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, due ambulanze del 118 e la polizia municipale di Vasto, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Le tre donne, che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite e contusioni, sono state trasportate al San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti.

Nel primo pomeriggio un altro incidente era avvenuto al "solito" incrocio tra la statale 16 e località Zimarino, al chilometro 503. Lo scontro tra due autovetture, una Ford Ka e una Citroen C3, ha bloccato per circa un'ora il traffico con lunghe code che si sono create sulla ss16 durante le operazioni di soccorso dei feriti, che non sono in pericolo di vita, e di rimozione dei veicoli incidentati.