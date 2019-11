Come annunciato a fine anno [LEGGI] ieri mattina sono finalmente iniziati i lavori che permetteranno a via Istonia, nel tratto che attraversa il comune di Cupello, di tornare ad essere una strada abbandonando lo status di mulattiera. Sono arrivati i primi mezzi e la ditta che eseguirà i lavori ha posizionato i cartelli di cantiere e quelli che indicano la nuova viabilità come da ordinanza firmata dal dirigente dela provincia di Chieti Carlo Cristini.

Per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, ad esclusione degli autobus di linea, è istituito il divieto di transito dal bivio con la sp 182, contrada Polercia, fino al bivio con via Aldo Moro. Tutti questi mezzi, quindi, dovranno transitare attraverso l'area artigianale per poi riprendere la provinciale.

Per tutti i veicoli, invece, è istituto il divieto di transito nel tratto di Istonia compreso dal bivio con via Marruccina (dove si trova la Cassa di Risparmio), al bivio con corso Duca degli Abruzzi (zona campo sportivo).

I divieti resteranno in vigore fino al prossimo 3 marzo.