Sono ancora tutte da accertare le cause dell'incendio che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha gravemente danneggiato un negozio del complesso residenziale Le Nereidi, a San Salvo Marina.

L'allarme è scattato alle 19,15, quando al 115 è giunta la segnalazione circa la coltre di fumo che fuoriusciva dall'esercizio commerciale, chiuso in questo periodo, contenente articoli sportivi, giocattoli e articoli da mare.

Dal Distaccamento di Vasto è partita una squadra di vigili del fuoco, che ha domato il rogo. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di San Salvo per verificare le cause, al momento ignote. La vetrina esterna si è frantumata. Non è chiaro se l'esplosione della vetrata sia stata causata dal forte calore sprigionato dalla combustione o sia dovuto ad altri motivi.