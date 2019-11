Fiocco azzurro nel reparto maternità del San Pio di Vasto per il primo nato del 2017. Questa notte, alle 3.30, è venuto alla luce il piccolo Cristian Chioditti, 3,480 kg. di peso. Felicissimi papà Enzo, mamma Valeria Aloè e il fratellino Anthony che vivono a San Salvo e che ora si godono questo nuovo bimbo arrivato in famiglia per iniziare con il sorriso il nuovo anno. Ad assistere mamma Valeria durante il parto sono stati la dottoressa Alessandra D'Apolito e l'ostetrica Carmen Cannavacciuolo.

È stata una bimba, invece, l'ultima nata del 2016. Alle 19 del 31 gennaio era nata Giulia Valentina Popa, accolta con gioia da mamma Mariana Popa e papà Costel Cristian. La famiglia Popa, di origine romena, vive a Casalanguida, dove la nuova arrivata e la mamma stanno per rientrare dopo i giorni trascorsi al San Pio.

Giulia Valentina è stata l'ultima degli 861 bambini nati lo scorso anno, per 857 parti di cui quattro gemellari, nel reparto diretto dal professor Francesco Matrullo e che conta su un'equipe di medici, ostetriche, guidate da Maria Grazia Buongiorno ed infermiere dall'altissima professionalità.