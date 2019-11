Inizia oggi l'edizione 2017 della Dakar, 9000 chilometri tra Paraguay, Bolivia e Argentina su un percorso durissimo e che metterà a dura prova i partecipanti. E, tra gli esordienti in gara, c'è anche Domenico Cipollone, nato a Guardiagrele e cresciuto a San Salvo. Il 50enne pilota che oggi vive a Torino (e gira il mondo per lavoro) gareggia in sella ad una KTM 450 Rally ed è pronto a vivere pienamente questa avventura. Ad accompagnarlo ci sarà l'esperienza del Team Pedrega, che schiera diversi piloti in gara.

Cipollone, che da due anni si sta preparando a questo appuntamento, ha detto alla vigilia al Corriere dello Sport: "Quello che conta di più è la concentrazione. Per un pilota amatoriale è molto importante essere consapevoli dei suoi limiti. Il mio obiettivo è finire la gara. Sono un po' preoccupato però mi piacciono le sfide e voglio portare a casa questa meravigliosa avventura attraverso diversi Paesi e culture".