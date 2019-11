Rispettando una tradizione del Lions Club Vasto Host, lo scorso 28 dicembre si è svolta presso il Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, la cerimonia di consegna del Premio Lions “Diplomati 100/100” ai 43 giovani che hanno concluso il loro corso di studi con il massimo dei voti (otto di essi con Lode) presso le Scuole e gli Istituti Superiori di Vasto e del Circondario, nell’anno scolastico 2015-2016. Questo service permanente, giunto alla XXII edizione, è rivolto al territorio; esso vuol essere l’omaggio al merito scolastico ed un riconoscimento dei Lions nei confronti dei giovani migliori con i loro risultati di eccellenza. Nell’ambito di questa cerimonia sono stati premiati anche sei alunni delle Scuole Medie Statali di Cupello, Monteodorisio, Pollutri, “G. Rossetti” di Vasto, vincitori locali del 29° Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”.

Il Distretto Lions 108 A è stato rappresentato al massimo livello, dal Governatore, Marcello Dassori, socio del Vasto Host, che ha illustrato ad una platea costituita dai giovani premiati, dalle famiglie e da rappresentanti delle autorità locali, le finalità ed il ruolo dei Lions nel mondo, nel panorama delle Associazioni di servizio più rappresentative. Da segnalare gli interventi del Presidente del Club, Luigi Sabatini, del Sindaco di Vasto, avv. Francesco Menna e, per il mondo della Scuola, della dott.ssa Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise che si è rivolta soprattutto ai giovani destinatari del Premio invitandoli a seguire le loro aspirazioni, i loro progetti di vita, ad arricchire le loro competenze in Italia o all’estero per poi riportarle e spenderle, ove possibile, a favore del territorio da cui provengono.

E’ quindi intervenuto, come testimonial ed ospite d’onore della serata, l’ing. Francesco Cupaioli, della vicina Cupello, uno dei giovani che aveva ricevuto questo Premio nell’edizione del 2006, divenuto ora un professionista già affermato, nel settore Ricerca e Sviluppo presso la prestigiosa Ferrari di Maranello. Anche l’ing. Cupaioli, nel suo intervento, ha rivolto ai giovani l’invito a porsi obiettivi certi, perseguibili in un certo tempo, cui dedicare ogni sforzo per realizzarli ed ottenere risultati che, prima o poi arrivano .

Sono seguite le premiazioni degli alunni delle Scuole Medie e la consegna delle Targhe Lions personalizzate a questi studenti eccellenti provenienti dal nostro territorio e dai centri limitrofi del vicino Molise. Una bella serata, insomma, all’insegna della cultura, con protagonisti eccellenti che si affacciano alla vita.

Raffaele Anniballe