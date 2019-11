Il nuovo anno è iniziato con un incidente a Vasto. Erano circa le 7 del mattino quando un giovane di 18 anni, percorrendo via Madonna dell'Asilo in sella al suo scooter, è finito contro una Fiat Multipla parcheggiata a bordo strada. Nell'impatto è andato in frantumi il lunetto posteriore dell'autovettura e poi il giovane è caduto a terra. Dalla vicina caserma sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, prestando i primi soccorsi prima che arrivasse l'ambulanza del 118. I sanitari hanno trasportato il giovane in ospedale.

Sul posto i carabinieri del Norm di Vasto che, dopo aver effettuato i rilievi, dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.