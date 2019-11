Il nuovo anno a Vasto Marina è iniziato con un tuffo in mare. In tanti questa mattina hanno raccolto l'invito di Rari Nantes In Gurgite Vasto, Lido Miramare, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto, partecipando alla 5ª edizione dell'Eco Passeggiata di inizio anno, tra la pista ciclabile e la zona dunale di Vasto Marina.

Al rientro presso lo stabilimento Miramare in nove hanno sifdato il freddo e si sono tuffati in mare per il primo bagno del 2017. Ad entrare in acqua sono stati Lucio Del Forno, Francesco Del Forno, Generoso Leonzio, Giuseppe Tagliente, Joseph Calvano, Maurizio Argentieri, Fabio Taccone, Loredana Del Greco e Carmine Torricella.

Per loro attestato da "temerari" e per tutto il gruppo rinfresco e brindisi per salutare in allegria l'anno appena iniziato.