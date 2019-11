Il poeta vastese Fernando D'Annunzio ci ha inviato questa bella poesia per salutare l'anno che va via e quello che sta per iniziare. La convidiamo con voi lettori nella sua versione originale, in dialetto vastese, accompagnandola con la traduzione in italiano.

L’Anne nèuve

Dudici mèise… sùbbete ha passäte,

‘nanne s’é ffatte vicchie e ’n’addr’ é nnäte.

Cunduìnde l’anne néuve fištiggiäme

e cunduìnde dapù l’assutturruäme.

‘Na chéuse é certe, ogn’anne che passe

n’ zi sä che pȏrte ma si sä che llâsse.

È sèmbre bbèlle l’ânne canda nâsce,

lèšte dapù l’allunguäme a la câsce.

Accusciuè va lu fuâtte, n’ g’é dda fä,

nu’ sèm’ amânde di la nuvutà.

È bbille nuštagije e ricurdanze,

ma cchiù di tîtte è bbèlle la sperânze.

E menumuèle ca speràme sèmbre,

da Jinnäre schinenze a Dicèmbre.

Speriäme… tânde nin cošte nijende…

E lu Bbon Capedânne a tuttiquènde!

L'Anno nuovo

Dodici mesi... in fretta son passati, /un anno ormai è vecchio e un altro è nato. / Contenti l’anno nuovo festeggiamo / e contenti poi lo sotterriamo.



Una cosa è certa, ogni anno che passa / non si sa cosa porta ma si sa cosa lascia. / E’ sempre bello l’anno che nasce, / in fretta poi lo poniamo nella bara.

Così funziona e non c’è da fare, / noi siamo amanti di ciò che è nuovo. / Sono belli nostalgia e ricordi, / ma più di ogni altra cosa è bella la speranza.

E menomale che speriamo sempre, / da Gennaio fino a Dicembre.

Speriamo... tanto non ci costa niente... / E Buon Capodanno a tutti quanti!