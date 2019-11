Andrea e Chiara "vi ringraziano per averli resi comparse di un meraviglioso film in cui gli attori protagonisti siete stati tutti voi". Così Andrea Del Prete e Chiara Cipollone salutano i tanti clienti che li hanno accompagnati in un cammino iniziato nel 2002, anno in cui in viale Dalmazia, nel cuore della riviera, aprirono il loro primo locale, per poi sbarcare, nel 2009, a Vasto alta, dove rilevarono uno storico bar della città antica.

Due punti di ritrovo divenuti appuntamento fisso di aperitivi e serate di centinaia di vastesi e turisti.

Ieri è stato il loro ultimo giorno da proprietari di entrambi i locali, che hanno ceduto ad altrettanti nuovi titolari. Per Andrea e Chiara, 38 e 41 anni, a primavera inizierà una nuova vita professionale: si lanceranno in un'altra avventura nel settore turistico-commerciale.

Ieri, al termine dell'ultima serata della loro prima vita, hanno voluto ringraziare tutti, pubblicando un post scritto a quattro mani sul profilo Facebook di Andrea: "Ci siamo, il fatidico giorno è arrivato! Sono passati 14 anni e siamo orgogliosi di dirvi che abbiamo affrontato tante situazioni e vissuto dei momenti indimenticabili. Sono stati anni pieni di vita e voi tutti li avete resi incancellabili! Abbiamo conosciuto clienti che sono diventati Amici, tutto il nostro personale è sempre stato come una famiglia, la soddisfazione di gente lontana che tornava a Vasto solo per venire a trovarci, a bere con noi, a farci sentire speciali! Tutto questo è stato possibile grazie al calore che ci avete sempre dimostrato. Notte bianca, Notte rosa, numerosi eventi e qualsiasi altro giorno trascorso insieme sono impossibili da dimenticare! Ringraziarvi personalmente è impossibile, siete talmente tanti che l'elenco sarebbe infinito, ma ci teniamo a ringraziare l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine per averci sopportato e supportato". E la dedica a tutti i clienti: "Ragazzi, vi vogliamo bene!".

Il 2017 sarà un anno di cambiamenti nelle attività commerciali della città antica: passa la mano anche Franco Scarano, titolare di una boutique che ha fatto la storia del commercio in città e in Abruzzo.