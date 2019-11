Per il quinto anno torna l'appuntamento per vivere la mattina del 1° gennaio in maniera particolare. Rari Nantes In Gurgite Vasto, Lido Miramare, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto organizzano per domenica 1° gennaio una Eco Passeggiata di inizio anno e l'Ecocross del mare.

Appuntamento alle ore 11 presso il Lido Miramare (via Libeccio - Vasto Marina) per poi dare il via alla passeggiata lungo la pista ciclabile e un ecocross di 6 km. tra le dune di Vasto Marina. Al rientro al Lido Marimare ci sarà un ristoro per tutti così da brindare al nuovo anno appena iniziato e, per i più audaci, un tuffo in mare.

Per informazioni 335.6153582