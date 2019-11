Dodici mesi sulla panchina della Vastese in un 2016 che ha regalato tante emozioni. Non può che chiudersi con il sorriso l'anno di Gianluca Colavitto, da una stagione e mezza alla guida dei biancorossi, prima in Eccellenza e ora in serie D. Per lui il 2016 è stato l'anno della promozione, conquistata con un finale di stagione al cardiopalma e culminato nella trionfale domenica 24 aprile [CLICCA QUI]. A maggio il rinnovo del contratto [LEGGI] per poi tornare a lavorare sul campo nel ritiro di Castelmauro [LEGGI] con un gruppo tutto nuovo ma pronto per affrontare il campionato di serie D. Una stagione, quella in corso, che vede la Vastese tra le protagoniste del girone F, con un terzo posto, a due punti della Fermana, al termine del girone d'andata e l'entusiasmo per proseguire nel migliore dei modi in quello di ritorno (che per i biancorossi inizierà il 15 gennaio vista l'esclusione del Chieti dal campionato).

Di tutto questo abbiamo parlato con mister Colavitto nell'ultima intervista del 2016 che ha visto anche l'incursione a sorpresa del presidente Bolami per fare gli auguri al tecnico e a tutti i tifosi biancorossi [GUARDA IL VIDEO]