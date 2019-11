Cara Lettrice e caro Lettore,

per molti, quello che sta per terminare, non è stato un buon anno. A livello mondiale, è stato l'anno della concentrazione ad Aleppo della guerra in Siria, un conflitto violento e vicino, drammatico e truce. Una terra martoriata che ci invia ogni giorno immagini difficili da dimenticare, che ci graffiano l'anima, come quella del bambino impolverato, escoriato e seduto, con quegli occhi grandi e persi.

Anche in Italia è stato un anno composto da tante note stonate, a partire dalle gravi incertezze sul sistema bancario italiano fino ad arrivare a Fabrizia, la ragazza di Sulmona uccisa durante l’attentato di Berlino di qualche giorno fa; una persona dinamica e propositiva diventata il simbolo di tutti coloro che decidono di lasciare casa alla ricerca di opportunità professionali che il nostro paese sembra non essere più in grado di offrire.

In politica, abbiamo vissuto una lunga e pesante campagna elettorale sul Referendum costituzionale conclusasi, in pratica, con un nulla di fatto, tanta polvere alzata e mangiata, mentre il Paese ha un bisogno vitale di vere e profonde riforme per tornare ad essere competitivo per il bene nostro e dei nostri figli.

Nel frattempo, noi di Zonalocale, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di lavorare per continuare a produrre buona informazione.

La famiglia dei lettori si è allargata durante il 2016 grazie all’appassionato lavoro dei giornalisti che hanno seguito da vicino fatti ed eventi, come la campagna elettorale per le amministrative 2016 a Vasto durante la quale si è lavorato tanto e si è raccolta l'attenzione di un bacino d'utenza sempre crescente.

Abbiamo registrato per il quarto anno di seguito una crescita del fatturato: un risultato positivo e prezioso in un settore - quello dell'editoria - fortemente attaccato dai cambiamenti epocali imposti da Internet.

Inoltre, da novembre 2016 siamo attivi sul territorio di Lanciano e Val di Sangro; una scelta meditata e dettata dalla necessità di continuare ad essere un giornale libero ed economicamente sostenibile e per allargare, ancor di più, l’orizzonte territoriale.

Tutto questo è stato reso possibile grazie al lavoro di ogni componente della redazione, dello staff informatico e di quello commerciale, ma soprattutto grazie a te, caro lettore, perché hai utilizzato Zonalocale per rimanere informato, perchè hai partecipato attivamente commentando o condividendo gli articoli, diffondendoli.

Vogliamo continuare a essere fiduciosi: buon 2017! Che sia colmo di ciò che desideri.

Studioware

Editore