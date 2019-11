"Poliziotto completo, corretto e dalle non scontate doti umane, vice questore aggiunto a Vasto, ne farai ancora di strada in polizia" .

E' la dedica che i giornalisti vastesi del giro di cronaca nera hanno fatto stampare sulla targa regalata ieri ad Alessandro Di Blasio al termine di una conviviale che il dirigente del Commissariato di via Bachelet ha organizzato per salutare la stampa prima di lasciare Vasto per compiere un altro, importante passo della sua carriera professionale nella polizia di Stato.

A distanza di due anni e due mesi dall'incarico di comando del presidio territoriale di pubblica sicurezza di Vasto, assunto nell'ottobre del 2014, Di Blasio il 9 gennaio tornerà nella sua Pescara per svolgere il ruolo di dirigente del Reparto prevenzione crimine, settore cruciale perché composto da uomini e mezzi destinati al controllo del territorio non solo in Abruzzo, ma anche, ove necessario, in trasferta in altre aree geografiche calde del Paese.

Al suo posto, a Vasto arriverà il commissario capo Fabio Capaldo, che fino ad oggi ha diretto la squadra mobile della Questura di Isernia.