Anche per l’anno 2016/17 lo Sci Club Vasto Ski Team Asd è pronto a riprendere le attività sciistiche. Il sodalizio vastese, ormai da 12 anni, riunisce ogni anno i tanti appassionati dello sci e dello snowboard.

"Molto importante - comunica il presidente Rocco De Vitofrancesco - è l’aria familiare e divertente che si respira tra gli associati, tutti molto motivati, che hanno voglia di frequentare corsi di sci o di trascorrere semplicemente una giornata sulla neve, per sciare in compagnia".

Il programma è sempre molto ampio, con giornate sulla neve in Abruzzo ed in Molise: "Settimana bianca, in collaborazione con agenzie di viaggi locali e scuole sci delle località sciistiche; essendo lo Sci Club Vasto Asd affiliato alla Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) usufruisce di particolari convenzioni riservate e scontistiche per l’acquisto degli skipass, oltre all’importantissima assicurazione della Fisi. Anche quest’anno, richiestissimo per il quarto anno consecutivo, il progetto scuole Lupi di mare sugli sci per i ragazzi dagli 8 fino ai 15 anni, che avranno la possibilità di trascorrere 3 giorni in una delle nostre località vicine ed imparare a sciare o a migliorare la loro tecnica, grazie alla scuola di sci locale ed ai tutor dello Sci Club Vasto, che li seguiranno passo, passo. Oltre allo sci/snowboard, i ragazzi saranno coinvolti in varie attività didattiche, una di queste sarà la ciaspolata notturna, con una guida esperta che li porterà a conoscenza della flora/fauna locale, del rispetto per l’ambiente, con lezioni anche in hotel sul comportamento da tenere in alta montagna. Un progetto molto apprezzato, per vari motivi: quello sportivo, quello didattico/conoscitivo della natura, oltre quello di riscoprire l’importanza del socializzare e del rapportarsi con gli altri realmente, lasciando per qualche ora i cellulari e i social network. La data prevista del progetto è a marzo, prenotazioni entro il 15 febbraio".

Sempre il presidente tiene a precisare che "nonostante le tante domande, preferiamo accettare un numero limitato di ragazzi, per meglio gestire e controllare durante tutto l’arco della giornata gli stessi, per un proficuo risultato e per la sicurezza dei ragazzi".

Per maggiori informazioni contattare la segreteria dello Sci Club www.sciclubvasto.it - info@sciclubvasto.it, affiliato alla Fisi dal 2005.