Anche per le associazioni sportive a fine anno è tempo di tracciare bilanci. Antonia Falasca, presidente della Podistica Vasto, ha voluto così esprimere la sua soddisfazione per il 2016. "È stato un anno ricco di soddisfazioni per la società che sono onorata di presiedere e rappresentare. Tante sono state le gare a cui abbiamo partecipato ed altrettanti i risultati di rilievo ottenuti, frutto della volontà e di un costante impegno da parte dei nostri atleti. Ho anche ricevuto numerosi apprezzamenti per gli eventi da noi organizzati che sempre più si stanno affermando nel panorama podistico regionale ed interregionale: il Trail Costa dei Trabocchi [LEGGI] ed il Trofeo podistico Città del Vasto [LEGGI].

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la collaborazione, la vicinanza, la fiducia di tante persone che in ogni modo hanno dato un contributo alla crescita di questa società sportiva che nel 2017 festeggerà il 35° anno di attività. E quindi con immenso piacere e riconoscenza che porgo un sentito ringraziamento ai nostri atleti che con passione e sacrificio hanno portato il nome della Podistica Vasto e della città che essa rappresenta in giro per l'Italia e il mondo.

Ringrazio vivamente l'Amministrazione Comunale che ha collaborato in maniera impeccabile alla riuscita delle gare da noi organizzate dandoci tutto il supporto necessario. Un grazie agli sponsor che ci aiutano con i loro contributi a realizzare i nostri progetti finalizzati a crescere e svilupparci sempre di più. Grazie agli organi d'informazione per aver divulgato in modo sempre puntuale le nostre imprese sportive e attività facendoci conoscere ancora di più al pubblico. Ed infine un grazie ai nostri soci sostenitori e amici che ci hanno fatto sentire il loro apporto e la loro stima. Auguro quindi a tutti voi, a nome mio e della Podistica Vasto, un 2017 pieno di gioia e soddisfazioni".