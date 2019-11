"L'annuncio sull'apertura della nuova sala parto è già stato dato nel Consiglio comunale del 16 dicembre 2014, in cui Paolucci, con al fianco l'ineffabile Flacco, dichiarava che entro il 2015 avremmo avuto la nuova struttura completata. Oggi, fine 2016, ci vengono a dire che nel 2017, a distanza di 3 anni da quel dì, sarà pronta la nuova sala parto. Ancora?", chiede Angelo Bucciarelli del Pd di Vasto, che polemizza con l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, col direttore generale della Asl provinciale, Pasquale Flacco, e col sindaco di Vasto, Francesco Menna: "Paolucci, Flacco e Menna, non credete che sia arrivato il momento di smettere di fare annunci e di passare direttamente ai fatti?

Sono anni d'altronde - attacca Bucciarelli - che i vastesi sentono parlare di promesse roboanti che poi, puntualmente, vengono disattese. Ne ricordiamo alcune: l'ospedale nuovo; l'emodinamica (non era pronta per 8/10?); la Tac 64 o 128 strati; i due posti di rianimazione che si sarebbero dovuti attivare nei primi mesi del 2015; la lungodegenza aperta per metà; la nuova sala parto. Sarebbe il caso - conclude Bucciarelli - di finirla con gli annunci, la città è l'intero territorio chiedono gesti concreti ed immediati, altrimenti, per carità, statevene zitti".