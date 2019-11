Sarà aperta fino all'8 gennaio, giorno in cui ci sarà la premiazione, la mostra dei presepi nel castello di Palmoli. L'iniziativa, promossa per il secondo anno dalla Pro Loco di Palmoli insieme ad Amici di Palmoli, Comune e Muben (Museo di Palmoli), ha richiamato un gran numero di appassionati dell'arte presepiale. Due le sezioni di concorso, quella junior, riservata ai bambini, e quella senior. I partecipanti, oltre 50, hanno espresso la loro creatività utilizzando diverse tecniche e materiali e immaginando diverse ambientazioni, da quello "africano", realizzato dagli ospiti del centro di accoglienza di Palmoli, a quello calcistico dell'Audax, la squadra femminile del paese che milita in C, fino a quello più grande che riproduce il castello marchesale.

Ogni visitatore, dopo aver ammirato i presepi ospitati nelle stanze del castello, può esprimere la sua preferenza rispetto alle due categorie. Nella sala centrale c'è poi un albero che raccoglie i biglietti scritti dai visitatori con messaggi, auguri, desideri. Nel giorno della premiazione, il prossimo 8 gennaio, tutti i biglietti saranno fatti volare con dei palloncini come simbolo beneaugurale per il nuovo anno.