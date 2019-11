L'Istonia, la strada-mulattiera che collega Vasto alta a Vasto Marina, verrà rimessa a nuovo. Dopo anni di abbandono, la Provincia di Chieti, titolare dell'arteria, ha stanziato 50mila euro per stendere un nuovo strato d'asfalto, ridotto da anni a una gruviera.

L'ultimo rifacimento completo del manto bituminoso risale al 2004.

Intanto, nella rete viaria cittadina, "in via del Porto, una volta terminata la realizzazione dei marciapiedi, passeremo all'asfalto", annuncia Antonio Del Casale, assessore ai Lavori pubblici. "Siamo, inoltre, giunti alla fase finale degli espropri necessari ad avviare il secondo lotto dei lavori di ampliamento di via San Rocco. L'iter è durato due anni".

Intanto, l'Anas ha annunciato uno stanziamento di 10 milioni di euro per le strade abruzzesi nell'ambito dell'iniziativa nazionale bastabuche.