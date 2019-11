Il nuovo anno porterà nuovo asfalto anche per via Istonia a Cupello. La strada provinciale diventata una mulattiera che attraversa il centro abitato sarà chiusa al traffico i prossimi 2 e 3 gennaio per permettere i lavori necessari.

Oltre un anno fa il sindaco Manuele Marcovecchio occupò simbolicamente la strada [LEGGI] diventata pericolosa per i veicoli che l'attraversavano a causa dei dossi e delle buche creatisi in tanti anni di abbandono totale. Una situazione di disagio anche per chi vive ai lati dell'arteria viaria costretto a sentire a ogni ora del giorno e della notte i rumori di veicoli e dei mezzi pesanti di passaggio sul fondo dissestato; non sono mancati inoltre casi di pietre schizzate contro le finestre al transito delle auto [GUARDA IL VIDEO].

Ora, passati i tempi elefantiaci della burocrazia, i lavori possono iniziare.